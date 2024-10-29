محمد محمود عبد العزيز يكشف تفاصيل إصابته في القدم بسبب مشهد في "برغم القانون" (فيديو)

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد محمود عبدالعزيز، تفاصيل إصابته في القدم بسبب تصوير أحد مشاهد الأكشن في مسلسل "برغم القانون".

وظهر محمد محمود، ضيفًا ببرنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "دي ام سي"، وتحدث عن إصابته، قائلًا: "كنت بصور مشهد بس المشهد اتذاع في الحلقة الثانية أو الثالثة، وإحنا نازلين نصور مشهد أكشن الساعة 6 بليل خلصنا تصوير الساعة 8 بليل تاني يوم".

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وأضاف: "مشهد الأكشن بالنسبالي مع قلة التوم كان يعتبر أكشن جدًا، بجري أنا وإيمان العاصي وفي ضرب نار وبستخبى وراء العربية مرة في التانية في التالتة نزلنا عادي جيت أقوم حصلي حاجة في رجلي غالبا اتلوت مني وأنا بجري في حركة حصلت غلط، أدركتها بعد كده لقيت نفسي مش عارف أمشي أوي وطلع إصابة بتمزق في الأربطة".

يذكر أن مسلسل "رغم القانون" بطولة إيمان العاصي، وليد فواز، هاني عادل، محمد القس، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر، تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز.

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