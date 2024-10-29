محمد رمضان: "الدنيا دواره.. كنت بشوف تربل إتش على القهوة دلوقتي صورتي على حسابه في إكس"

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كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بالمشاركة في حفل افتتاح بطولة المصارعة الحرة "جوهرة التاج"، بأغنية "عربي" مع المطرب العالمي مساري، والمقامة تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتفاعل رمضان مع تغريدة نشرها بطل المصارعة العالمي "تربل اتش" بطل اتحاد WWE للمصارعة، عبر حسابه بموقع "إكس"، الذي أعلن فيها عن مشاركة محمد رمضان ومساري وفيوتشر بأغنية "عربي" في حفل افتتاح بطولة "جوهرة التاج" ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كنت بتفرج على تربل اتش المصارع وأنا صغير بعد المدرسة مع أصحابي على القهوة، النهاردة ألاقي صورتي على حسابه الرسمي في تويتر اللي بقى إكس .. الدنيا دواره".

يذكر أن محمد رمضان شارك في أغنية بعنوان "عربي" مع المطرب العالمي مساري، والرابر الشهير فيوتشر، حيث تعد الأغنية أول تريو يجمع بين النجوم الثلاثة في كليب واحد تم تصويره فبراير الماضي، في ولايات شيكاغو وميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت إدارة المخرج Juan Felipe Velasquez.

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