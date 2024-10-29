حدث بالفن| أشرف عبد الباقي يكشف سبب اعتذاره للعوضي وعصام صاصا يتصدر جوائز "بيلبورد" رغم حبسه

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة والدة المؤلف محمد هشام عبية، عصام صاصا ينافس بقوائم جوائز "بيلبورد عربية" للموسيقى رغم حبسه، نيللي كريم تكشف عن موقف طريف تعرضت له بعد "تحت السيطرة"، هيفاء وهبي تخوض رمضان 2025 بمسلسل "دهب"، 60 صورة لنجوم الفن في اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، عمرو دياب يثير الجدل على مواقع التواصل، أشرف عبد الباقي يكشف السبب وراء اعتذاره عن مسلسل "فهد البطل" رمضان 2025 ، وغيرها من الأخبار.