إعلان

حدث بالفن| أشرف عبد الباقي يكشف سبب اعتذاره للعوضي وعصام صاصا يتصدر جوائز "بيلبورد" رغم حبسه

12:05 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
حدث بالفن| أشرف عبد الباقي يكشف سبب اعتذاره للعوضي وعصام صاصا يتصدر جوائز "بيلبورد" رغم حبسه

النشرة الفنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة والدة المؤلف محمد هشام عبية، عصام صاصا ينافس بقوائم جوائز "بيلبورد عربية" للموسيقى رغم حبسه، نيللي كريم تكشف عن موقف طريف تعرضت له بعد "تحت السيطرة"، هيفاء وهبي تخوض رمضان 2025 بمسلسل "دهب"، 60 صورة لنجوم الفن في اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، عمرو دياب يثير الجدل على مواقع التواصل، أشرف عبد الباقي يكشف السبب وراء اعتذاره عن مسلسل "فهد البطل" رمضان 2025 ، وغيرها من الأخبار.

عصام صاصا جوائز بيلبورد عربية للموسيقى نيللي كريم مهرجان الجونة السينمائي المؤلف محمد هشام عبية أمينة خليل هيفاء وهبي دراما رمضان 2025 مسلسل دهب حلا شيحة فيلم السلم والثعبان طارق العريان عمرو دياب فتى السجادة الحمراء نجوم الفن بمهرجان الجونة أشرف عبد الباقي مسلسل فهد البطل أحمد العوضي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ريم مصطفى تنشر صورة مع والدتها والجمهور يتفاعل

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

إعلان

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو