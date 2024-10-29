ريم مصطفى تكشف عن جمال والدتها ومي عمر متألقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة حسن

نشرت الفنانة بسمة حسن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، من مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

عائشة بن أحمد

تألقت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "انستجرام"، ونشرت صورة سيلفي لها لاقت إعجاب متابعيها.

جيهان خليل

شاركت الفنانة جيهان خليل في أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمهرجان الجونة السينمائي، وظهرت بإطلالة جريئة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

جوري بكر

خطفت الفنانة جوري بكر الأنظار من أحدث ظهور لها عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

مايان السيد

نشرت الفنانة الشابة مايان السيد، صورة لها "ستوري" حسابها بموقع "انستجرام"، أثناء متابعة حفل الموسيقار هشام نزيه من حفل مهرجان الجونة السينمائي.

لقاء الخميسي

كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن أحدث ظهور لها، ونشرت صورة لها عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ريم مصطفى

شاركت الفنانة ريم مصطفى متابعيها، صورة جديدة لها مع والدتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس أنيقة.

ريا آبي راشد

أعربت الإعلامية ريا آبي راشد عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي، ونشرت مجموعة صور من إطلالتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

نجوى كرم

كشفت الفنانة نجوى كرم عن إطلالتها ضمن كواليس مشاركتها في لجنة التحكيم بالموسم السابع في برنامج "Arabs Got Talent"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"،

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها على موقع "انستجرام"، أحدث ظهور لها من رحلتها في مدينة لندن، وظهرت مرتدية ملابس كاجوال لاقت استحسان جمهورها.