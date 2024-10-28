"معشوق جماهيره".. الحلفاوي يعلق على رحيل علي معلول من النادي الأهلي

كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على خبر رحيل اللاعب التونسي علي معلول من صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وذلك عبر حسابه الرسمي على "X".

وأوضح الحلفاوي رأيه في رحيل اللاعب من النادي الأهلي الذي يعد أحد أبرز المحترفين في صفوف النادي خلال الفترة الماضية، وقال: "من المبكر القطع فيما يخص أيقونة الأهلي ومعشوق جماهيره علي معلول، عمومًا لا أجد ما يستدعي نقاشًا أو اختلافًا، لسبب بسيط".

واستكمل: "الأهلي ومعلول في خندق واحد ومصلحتهما واحدة، التجديد الأخير سيقدم الإجابة، الملعب سيحدد الأنسب لمعلول وهو نفسه ما سيكون الأنسب للأهلي، وأيا كانت الإجابة فمكانه بين أساطير الأهلي قد تم حسمه مسبقًا".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على العديد من الأحداث الرياضية، وبالأخص مباريات النادي الأهلي سواء محليًا أو قاريًا في مختلف الرياضات والبطولات نظراً لانتمائه الكروي للقلعة الحمراء، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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