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مع الاعتذار لـ عبد الحليم.. محمود البزاوي يغني جانا الهوا مع "أوس أوس" بطريقة كوميدية

09:34 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

الفنان محمود البزاوي

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كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمود البزاوي متابعيه، مقطع فيديو جديد، أثناء غناء "جانا الهوا" للعندليب عبد الحليم حافظ، بمشاركة الفنان محمد أسامة "أوس أوس".

ونشر البزاوي مقطع الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، وعلق: "مع الاعتذار للمطرب الكبير عبد الحليم حافظ .. و شكرا للمايسترو الكبير أوس أوس".

ومازح البزاوي، مؤدي المهرجانات أحمد بحر "كزبرة"، وكتب: "عايزين نعمل دويتو بقى"

وكانت آخر مشاركات الفنان محمود البزاوي بمسلسل "تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس الذي بدأ عرضه مؤخرًا على قناة "dmc" ويحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

يذكر أن محمود البزاوي يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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الفنان محمود البزاوي محمود البزاوي يغني جانا الهوا انستجرام محمود البزاوي محمود البزاوي يغني مع أوس أوس
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