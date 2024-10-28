أشرف عبد الباقي يكشف السبب وراء اعتذاره عن مسلسل "فهد البطل" رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن السبب وراء اعتذاره عن المشاركة في مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وحل أشرف عبد الباقي ضيفًا على برنامج "عرب وود" وتحدث خلال اللقاء عن السبب وراء عدم مشاركته بالمسلسل وتفاصيل كشف عنها لأول مرة.

وقال أشرف عبد الباقي عن عدم مشاركته في مسلسل "فهد البطل": "التقيت بأحمد العوضي والمخرج والمؤلف وقعدنا اتكلمنا، مسلسل تحفة، وأحمد العوضي يعني صراحة النجاحات اللي حققها في السنين اللي فاتت في الأعمال اللي عملها كلها بتحسب له، وكلها بتقول انه نجم كبير، وكنت أتمنى أني أبقى موجود معاه بس محصلش نصيب مش عشان خلاف مادي ولا حاجة، أو طلبت حاجات في دور ممكن الدور ده يأثر على باقية العمل فحبيت أني أبقى متفرج".

وشارك الفنان أشرف عبد الباقي مؤخرًا بمسرحية "البنك سرقوه" ضمن فعاليات النسخة الثانية لمهرجان العلمين، وتدور المسرحية في إطار كوميدي حول مجرم يهرب من السجن ويخطط لسرقة بنك، ثم يتورط مع باقي أفراد العصابة، وشارك ببطولة المسرحية كل من كريم محمود عبد العزيز، سليمان عيد، وسلوى خطاب.

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يذكر أن آخر مشاركات الفنان أشرف عبد الباقي في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "جولة أخيرة" بطولة الفنان أحمد السقا وعرض مطلع العام الجاري.

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