حذف الصور والفيديوهات.. عمرو دياب يثير الجدل على مواقع التواصل

كتب - معتز عباس:

أثار المطرب عمرو دياب الجدل مؤخرًا، على مواقع التواصل الاجتماعي عقب حذفه الصور والفيديوهات من على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وتساءل رواد السوشيال ميديا عن سبب حدوث ذلك، هل كان عطل فني أصاب صفحة "الهضبة" على إنستجرام، أم توجد مشكلة مع إحدى شركات الإنتاج الفني.

وتظهر على حسابات عمرو دياب على موقع "فيسبوك" و"إكس" جميع الصور والفيديوهات، بعكس حسابه على موقع "انستجرام".

وكان عمرو دياب أحيا الحفل الافتتاحي لمهرجان موسم الكويت الغنائي على مسرح "الارينا الكويت" في أضخم حفلات الموسم بحضور رفع شعار كامل العدد حضره الآلاف من الجمهور الكويتي والعربي من محبي الهضبة.

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