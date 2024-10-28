"وردة الصحراء".. نسليهان أتاجول تستمتع بزيارتها لمصر عند سفح الأهرامات والنيل

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كتب - معتز عباس:

أعلنت النجمة التركية نسليهان أتاجول وصولها مصر، للمشاركة في النسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن".

ونشرت نسليهان مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من زيارتها لمصر، والتقاط صورًا بجوار الأهرامات ونهر النيل.

وكتبت نسليهان تعليقًا على الصور: "وردة الصحراء، وجولة على النيل".

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كما شارك النجم التركي بوراك دينيز في معرض "الأبد هو الآن"، ونشر صورًا عند سفح الأهرامات عبر حسابه الرسمي في إنستجرام، وعلق: "تائه في سحر مصر".

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