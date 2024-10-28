إعلان

الكينج والأسطورة.. محمد رمضان يروج لعمل فني جديد مع منير

06:23 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 6 صورة
    محمد رمضان ومحمد منير
  • عرض 6 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 6 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 6 صورة
    محمد رمضان ومحمد رحيم وامير طعيمة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل العمل الفني الذي سيجمعه بالكينج محمد منير.

ونشر رمضان مجموعة صور رفقة محمد منير والشاعر أمير طعيمة والملحن محمد رحيم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "الكينج والأسطورة .. قريباً كلمات أمير طعيمة وألحان محمد رحيم".

يذكر أن محمد رمضان يخوض بطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من الفنانين بينهم خالد الصاوي، ماجد الكدواني، شريف سلامة، وآخرين.

اقرأ أيضا..

الأجمل في المهرجان.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في مهرجان الجونة

كارثية وجريئة للغاية.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة

الكينج والأسطورة محمد رمضان محمد منير الكينج والأسطورة في عمل فني انستجرام محمد منير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"إبادة".. جون كوزاك يعترض على كلمة كامالا هاريس في حملتها الانتخابية

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو