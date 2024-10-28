الكينج والأسطورة.. محمد رمضان يروج لعمل فني جديد مع منير

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل العمل الفني الذي سيجمعه بالكينج محمد منير.

ونشر رمضان مجموعة صور رفقة محمد منير والشاعر أمير طعيمة والملحن محمد رحيم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "الكينج والأسطورة .. قريباً كلمات أمير طعيمة وألحان محمد رحيم".

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

يذكر أن محمد رمضان يخوض بطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من الفنانين بينهم خالد الصاوي، ماجد الكدواني، شريف سلامة، وآخرين.

اقرأ أيضا..

الأجمل في المهرجان.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في مهرجان الجونة

كارثية وجريئة للغاية.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة