بعد غياب 3 سنوات.. هيفاء وهبي تخوض رمضان 2025 بمسلسل "دهب"

كتب- هاني صابر:

تعود الفنانة هيفاء وهبي للمنافسة بقوة ضمن موسم رمضان 2025 من خلال مسلسلها الجديد "دهب"، وذلك بعد غياب 3 سنوات عن الدراما الرمضانية.

العمل ينتمي إلى نوعية المسلسلات التشويقية، وسيتم تصويره في مصر وقبرص ولندن وبيروت، وكتب القصة والسيناريو والحوار تامر عبد المنعم، ويخرجه مرقس عادل.

وقال تامر عبد المنعم مؤلف العمل، في بيان صحفي، إن قبول هيفاء وهبي لخوض ماراثون رمضان المقبل سيغير من خريطة المشاهدة.

وأعرب تامر، عن سعادته الشديدة في التعاون مع نجمة بحجم هيفاء وهبي، مؤكدا أن هناك عدة عروض فضائية خليجية لشراء المسلسل.

ومن جانبه أعلن مرقس عادل مخرج المسلسل، حالة الطوارئ مع مؤلفه لوضع الترشيحات لباقي نجوم العمل الذي قد تتجاوز ميزانيته الـ ٩٠ مليون جنيه.

وكانت آخر مشاركات هيفاء وهبي الرمضانية، مسلسل "أسود فاتح" الذي عرض عام 2021.

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فيما انتهت هيفاء وهبي، مؤخرا من تصوير فيلم "ولاد المحظوظة" الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي.

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