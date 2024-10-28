وفاة والدة المؤلف محمد هشام عبية..موعد ومكان الجنازة

كتب- مصطفى حمزة:

أعلن المؤلف محمد هشام عبية، اليوم الإثنين، عن وفاة والدته.

وكتب عبية، عبر صفحته بموقع فيسبوك: "في أمان ورحمة الله، توفت أمي الغالية السيدة ميرفت السيد حسن نبهان".

وتابع محمد هشام عبية: "الجنازة اليوم من مسقط رأسها، عقب صلاة العصر من مسجد المرابعين في قرية كفر الغاب بدمياط".

يذكر أن، المؤلف محمد هشام عبية، كتب مجموعة من أبرز المسلسلات، منها "بطلوع الروح، والإمام الشافعي، وصلة رحم".

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