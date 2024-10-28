محمد إمام ينشر صورة مع شقيقه خلال حضورهما حفل انتصارات أكتوبر

كتب- هاني صابر:

شارك النجم محمد عادل إمام، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة له مع شقيقه رامي، خلال حضورهما حفل إنتصارات أكتوبر.

ونشر إمام، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من حفل إنتصارات حرب ٦ أكتوبر (حكايات الأبطال) ".

على جانب آخر، شهد الرئيس السيسي، السبت الماضي، الاحتفالية التي أقيمت في استاد العاصمة الإدارية بحضور مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية، كذلك عدد من الشخصيات العامة والوزراء والمسئولين، وعدد من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

يذكر أن، محمد عادل إمام يخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "الكينج"من إخراج شيرين عادل وتأليف محمد صلاح العزب.

ويعود إمام للتعاون مجدداً مع المخرجة شيرين عادل والمؤلف محمد صلاح العزب في الدراما بعدما حققوا نجاحاً بمسلسل "دلع بنات" الذي عرض عام 2014، بطولة مي عز الدين وكندة علوش.