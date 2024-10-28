حدث بالفن| بدلة يسرا ورقص تامر حبيب ومحاكمة سعد الصغير

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ محاكمة سعد الصغير، تامر حبيب يرقص مع فتى السجادة الحمراء، كيف ظهرت يسرا في حفل هشام نزيه بمهرجان الجونة السينمائي؟، رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جريئة أمام حمام السباحة في الجونة، الجونة السينمائي" يعرض فيلم "السلم والثعبان"، وغيرها من الأخبار.