نسرين أمين أنيقة وباسم سمرة بالذكاء الاصطناعي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

إعداد- نوران أسامة

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

لقاء سويدان

شاركت الفنانة لقاء سويدان صورة رفقة المخرج زياد الوشاحي، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت: "مسلسل وادي النحل".

عمرو وهبة

شاركت الفنان عمرو وهبة، متابعيه، صورة له من أحدث ظهور، وذلك من خلال حسابه الخاص بموقع "انستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

نسرين أمين

ظهرت الفنانة نسرين أمين بإطلالة أنيقة، ارتدت فيها توب وبنطال باللون الزهري، ونشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير صور له من أحدث ظهور، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

رانيا يوسف

خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار إليها في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عندما تكون في شك، ارتدي اللون الوردي".

جيلان علاء

ظهرت الفنانة جيلان علاء رفقة زوجها، برفقة زوجها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان باللون الأسود.

ليلى زاهر

شاركت الفنانة ليلى زاهر متابعيها أحدث ظهور لها، من أحدث جلسة تصوير، خضعت لها مؤخرًا، وظهرت بإطلالة أنيقة.

مروة عبد المنعم

ظهرت الفنانة مروة عبد المنعم بإطلالة كاجوال ارتديت فيها قميص وبنطال جينز، وشاركت متابعيها الصورة عبر حسابها "إنستجرام".

تارا عماد

ظهرت الفنانة تارا عماد خلال حضورها فعاليات حفل مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة أنيقة.

باسم سمرة

شارك الفنان باسم سمرة صورا جديد له بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"انستجرام".