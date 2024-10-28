أول تعليق من تامر عاشور بعد مشاركته في احتفالية القبائل العربية

كتبت- سهيلة أسامة:

علق الفنان تامر عاشور بعد انتهاء احتفالية "القبائل العربية"، والذي أقيم مساء أمس باستاد العاصمة الإدارية الجديد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الشخصيات العامة وكبار الدولة.

وكتب "عاشور" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "النهاردة كان يوم كله حماس وحب لمصر في وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، فخور جدًا إني شاركت في حدث عظيم ومُبهر يُمثل مصر وشعبها وتاريخها في احتفالية اتحاد القبائل العربية في ذكرى انتصارات أكتوبر، تعظيم سلام، من كلمات عمر عبده على، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمر إسماعيل، ميكس وماستر محمد صقر".

يذكر أن تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في دولة الكويت يوم 1 نوفمبر المقبل.

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