إعلان

ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور: "القفطان المغربي روعة"

07:34 م الأحد 27 أكتوبر 2024

ياسمين صبري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين مقطع فيديو، وهي تضع "المكياج"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية القفطان المغربي، لتبرز جمالها وأناقاتها>

وتفاعل رواد انستجرام مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الجمال المصري الساحر"، "القفطان المغربي دمار عليكي"، "فظيعه بجد ما شاء الله"، "القفطان المغربي روعة"، "أجمل ممثلة".

وكانت آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بينهم أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

اقرأ أيضا..

تامر حبيب يرقص مع فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي.. صور وفيديو

بالصور.. أحدث جلسة تصوير لأيتن عامر والجمهور يعلق

ياسمين صبري انستجرام ياسمين السوشيال ميديا مسلسل رحيل دراما رمضان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"تشرفت بوقوفي معاك يا كينج".. هكذا عبرت أنغام عن سعادتها بالغناء مع محمد منير

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو