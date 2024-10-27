ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور: "القفطان المغربي روعة"

كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين مقطع فيديو، وهي تضع "المكياج"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية القفطان المغربي، لتبرز جمالها وأناقاتها>

وتفاعل رواد انستجرام مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الجمال المصري الساحر"، "القفطان المغربي دمار عليكي"، "فظيعه بجد ما شاء الله"، "القفطان المغربي روعة"، "أجمل ممثلة".

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وكانت آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بينهم أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

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