نهال عنبر تنعى الراحلة شريفة ماهر بهذه الكلمات

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة نهال عنبر، الفنانة شريفة ماهر، التي رحلت عن عالمنا مساء يوم السبت.

ونشرت نهال صورة الراحلة شريفة ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك يا شريفة، الوسط الفني فقد أيقونة من أيقونات الزمن الجميل ارجو الدعاء لها والفاتحة".

وكشف عن خبر الوفاة نجلها سليم سنجر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وكتب: "توفيت إلى رحمة الله، أمي الحاجة شريفة ماهر أرجو الدعاء لها"، كما أكد الخبر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وشاركت الراحلة شريف ماهر وتعاونت مع عدد من أبرز النجوم وصناع السينما المصرية طوال مسيرة حافة بالأعمال المميزة كان أبرزها "ارحم دموعي" عام 1954، فيلم "شاطئ الحب" عام 1961، فيلم "رابعة العدوية" عام 1963، وكانت آخر مشاركاتها بظهورها كضيف شرف بمسلسل "فيفا أطاطا" عام 2014.

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