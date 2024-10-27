حادثة سيارة وقضية شهيرة.. أزمات طاردت شريفة ماهر

كتب-مصطفى حمزة:

شيعت أسرة الفنانة الراحلة شريفة ماهر، جثمانها عقب صلاة الظهر، اليوم الأحد من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

الفنانة الراحلة شريفة ماهر التي رحلت عن عالمنا أمس السبت عن عمر يناهز 92 عاما، واجهت أزمات عديدة، وتصدرت قوائم تريند موقع البحث جوجل، عقب تصريحات مثيرة أطلقتها في حوار لها مع "مصراوي"

ونرصد في التقرير التالي، بعض الأزمات التي أثارت الجدل.

حادثة السيارة

الفنانة الراحلة في حديثها مع "مصراوي"، تحدثت عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية، وقالت: "أعاني من تداعيات إصابتي بكسور في القدم في حادث السيارة الذي تعرضت له"

قضية شهيرة

وفي أول تعليق لها، على ما يثار حول تورطها في قضية الانحراف الشهيرة التي وقعت أحداثها في نهاية الستينات، تحدثت في حوارها مع "مصراوي"، وقالت: "أنا في تلك الفترة كنت متزوجة من رجل محترم، إلى جانب إني ابنة فلاحين، ووالدي رباني كويس، والحمد لله رب العالمين، ومفوضة أمري إلى الله هو اللي يجيب لي حقي، من كل واحد خاض في عرضي".

وأضافت: "الخوض في العرض من الكبائر، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يخوض في عرضي، أنا عندي شباب وبنات، هل يصح أن يقول البعض كانت من 50 سنة بتعمل وبتسوي، أنا وغيري من الفنانين، إحنا مش كلنا وحشين، حرام إن يتقال عنا كده".

هقلعك هدومك

وتحدثت الراحلة شريفة ماهر مع "مصراوي"، عن النزاع القضائي الذي نشب بينها وبين أولادها، ، قائلة: "أنا لي من زوجي محمود شوقي، 3 أبناء، ولدين وابنة، وبعد وفاة زوجي الثالث بطل الاسكواش عبدالواحد عبدالعزيز، تزوجت من مدير في الجمارك يدعى سيد إبراهيم، وأنجبت منه ابنتي نيفين".

وأضافت: "لي ابن الفلوس بالنسبة له تأتي قبل أي شيء، واستغل إني لا أرى جيدا، وكان من وقت إلى آخر يأتي للحصول على توقيعي على أوراق وعقود، واكتشفت فيما بعد أنها عقود بيع، ومنها شقة كنت قد قمت بكتابتها باسم بنتي نيفين".

وتابعت: "المشكلة تعود إلى أني تزوجت بعد والد اولادي، لدرجة أن ابنتي الكبرى رغم ما منحته لها، (اتحط حجر على قلبها تجاهي)، رغم اني فعلت معهم الكثير، ومنحت نجلي –صاحب الأزمة- نفسه أكثر من شقة، قبل أن أكتشف قيامه بوضع اليد والدخول إلى الشقة التي كنت قد منحتها إلى ابنتي الصغرى، وعندما تصديت له وواجهته، بدأ في سبي ودفعني بقوة وقال لي (على فكرة أنا هاقعلك هدومك)، أنا ماليش دعوة انك قمت بمنحها بالمبايعة، الشقة دي بتاعتي".

الفنانة شريفة ماهر تابعت، قائلة: "حاولت من جهتي التهدئة معه، بعد دخوله الشقة المملوكة لشقيقته، بالتنسيق مع البواب وبدون علمي، وقلت له ليه.. أنت أخذت أكثر منها، وحصلت على أموال أكثر، وفوجئت به يقدم لي الأوراق التي تحمل توقيعي، ويشهد عليا ربنا إني لم أعلم أني قد وقعت على التنازل عن الشقة، فقام بالتعدي عليا أمام زوجته بالسب والدفع، وقال لي لا.. أكبر ما في خيلك أركبيه، وأنا هقلعك هدومك".

من هي ؟

الفنانة الراحلة اسمها الأصلي "هدى ماهر الكفراوي" ولدت في 30 سبتمبر عام 1932،

و تخرجت من إحدى المدارس الفرنسية، ثم اكتشفها الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، وتعاقد معها لمدة ثلاث سنوات.

وشاركت شريفة ماهر في بطولة أفلام "ارحم دموعي"، "كرامة زوجتي"، "أعز الحبايب"، "المصير"، "الفانوس السحري" مع إسماعيل ياسين، "قصر الشوق"، "رجل له ماضي"، وهي جدة رامي شعبان حارس مرمى فريق أرسنال الإنجليزي السابق ومنتخب السويد.

وكان آخر ظهور لشريفة ماهر في مسلسل "فيفا أطاطا" مع الفنان محمد سعد في عام 2014، وظهرت كضيفة شرف.

خاضوا في عرضي

هقلعك هدومك

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