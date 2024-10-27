بفستان أسود أنيق.. ريهام حجاج تخطف الأنظار في أحدث ظهور بصحبة زوجها

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ريهام حجاج، صور من أحدث ظهور لها برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

ونشرت ريهام الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الفستان يجنن وإنتي تجنني أكتر، بجد قمر، جميلة، الدريس والشعر تحفة، ماشاء الله يا فنانة، جمال و شياكة ورقي".

ومن المقرر أن تقدم ريهام حجاج مسلسلها الجديد كنترول المكون من 15 حلقة، والذي سيتم تصويره بداية من منتصف الشهر المقبل.

وشاركت ريهام حجاج في دراما رمضان 2024 ببطولة مسلسل "صدفة" وشاركها البطولة خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل وفراس سعيد ونور إيهاب، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

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