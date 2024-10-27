عفاف مصطفى: اتشتمت بأفظع الشتائم وقالوا إني عجوز متصابية

كتب-مصطفى حمزة :

كشفت الفنانة عفاف مصطفى، عن تفاصيل تعرضها للسب والقذف، عقب ظهورها في أحد البرامج .

الفنانة عفاف مصطفى عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "هحكيلكم حكاية اقروها للآخر من فضلكم .. شايفين البلوزة اللي في الصورة، دي كنت راجعه بيها بالليل من تكريمي في ندوة بورسعيد، هذه الملابس اللي هي البلوزه بس زاد عليها المايك بتاع البرنامج والمتثبت في فتحة الرقبة واللي خلاها وسعت قليلا وعشانها شتموني، بالإضافة لبنطلون حشم، تسببت في إني أتشتم بأفظع الشتائم، لأني طلعت بيها في برنامج اسمه قعدة ستات، وكنت مفرهدة ومستهلكة ومتوترة من مشوار ٣ ساعات ونص بالعربية بالليل، ومش شايفه قدامي لكن ملتزمة بموعد البرنامج اللي ع الهواء متأخر ليلا".

وتابعت: "روحت البرنامج متأخر حتى مالحقتش أوضب نفسي، وشعري، وكنت في أسوأ حالاتي والله، توتر عصبية بزياده وفي نفس الوقت، عايزه أكون في أحسن صورة للمشاهدين".

عفاف أضافت: "مقدمة البرنامج فاجئتني بأسئلة لم أتوقعها، واسترجعت لي مواقف قديمة ماحبش أجيب سيرتها وسألتني فيها. وقولتلها ليه نرجع للي فات ؟، كل ده فرم دماغي أمام الكاميرا اللي ع الهواء مباشرة وكانت النتيجة طلعت قدام الناس بصورة غير مرضية، صورة سيئة مش عارفة أتكلم، وبعدها تاني وتالت يوم لقيت حد من قرايبي، باعتين لي رابط أكتر من موقع ولقيت الجمهور تحول وأصبح بأنياب تنهش فقط، الجمهور اللي كان بيدعي إنه بيحبني استلمني شتايم من اللي قلبكم يحبها"

وأكملت: "ألفاظ لم أتوقعها بسبب البلوزة دي، وليه متبرجة وعجوز ومتصابية وقميص نوم وعري واللبس ده لا يتناسب مع سن ولية كركوبة، وألفاظ لا أستطيع كتابتها، اللي كسرني نفسيا وبحاول من ساعتها أنساه بكل الطرق، إن نفس الناس اللي أثنت عليا بالمدح والإشادة والوطنية والأخلاق في بوست دفاعي عن نجومنا وبلدي، هما نفس الناس اللي نسيت لي وطنيتي وأخلاقي وفني وشاطوني مع أول محك، كيف تحولنا للانتقاميين ومتداريين ولابسين ألف ماسك كاذب، هي مصر بقت كده ليه؟"

وشاركت الفنانة عفاف مصطفى في أكثر من مسلسل في رمضان الماضي، منها "صدفة"، الذي قامت ببطولته الفنانة ريهام حجاج، و " ب 100 راجل"، بطولة الفنانة سمية الخشاب.