تركي آل الشيخ يكشف البوستر الرسمي لمسرحية "إس إس هانم" استعدادًا لعرضها في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن البوستر الرسمي لمسرحية "إس إس هانم" استعدادًا لعرضها مطلع شهر نوفمبر المقبل ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر تركي بوستر المسرحية عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وتضمن البوستر عدد من النجوم على رأسهم النجمة الكبيرة إسعاد يونس، الفنان حجاج عبد العظيم، الفنان ميرنا جميل والفنان كريم عفيفي، وروج تركي للمسرحية وعلق: "مسرحية إس إس هانم من بطولة الفنانة القديرة إسعاد يونس ومجموعة من نجوم الفن، من 7-11 نوفمبر على مسرح محمد العلي".

وعرض للفنانة الكبيرة إسعاد يونس مؤخرًا مسلسل "تيتا زوزو" وشاركها البطولة مجموعة من النجوم الشباب وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ الترويج لفعاليات "موسم الرياض" ما بين الفنية والرياضية والثقافية والتي تشهد حضور جماهيري كبير، إلى جانب ألمع الأسماء في مختلف المجالات من حول العالم وسط تغطية إعلامية عالمية.

يذكر أن تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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