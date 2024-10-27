حدث بالفن| رقص أسماء جلال في مهرجان الجونة وأروى جودة تكشف تفاصيل حفل زفافها ووفاة فنانة

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أول جلسة تصوير لـ جوري بكر بعد طلاقها للمرة الثانية، أين اختفت "ليزا" بطلة مسلسل "هند والدكتور نعمان"؟، بالصور| نجيب ساويرس يزور معرضي "محمد بكر" و"مدن مصرية احتضنت السينما" في "الجونة السينمائي"، رقص أسماء جلال ومحمد الشرنوبي في مهرجان الجونة، أروى جودة تكشف تفاصيل حفل زفافها المنتظر، وفاة الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز 92 عامًا، وغيرها من الأخبار.