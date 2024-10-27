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حدث بالفن| رقص أسماء جلال في مهرجان الجونة وأروى جودة تكشف تفاصيل حفل زفافها ووفاة فنانة

12:08 ص الأحد 27 أكتوبر 2024
حدث بالفن| رقص أسماء جلال في مهرجان الجونة وأروى جودة تكشف تفاصيل حفل زفافها ووفاة فنانة

النشرة الفنية

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إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أول جلسة تصوير لـ جوري بكر بعد طلاقها للمرة الثانية، أين اختفت "ليزا" بطلة مسلسل "هند والدكتور نعمان"؟، بالصور| نجيب ساويرس يزور معرضي "محمد بكر" و"مدن مصرية احتضنت السينما" في "الجونة السينمائي"، رقص أسماء جلال ومحمد الشرنوبي في مهرجان الجونة، أروى جودة تكشف تفاصيل حفل زفافها المنتظر، وفاة الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز 92 عامًا، وغيرها من الأخبار.

نجوم الفن مهرجان الجونة السينمائي إسعاد يونس شريفة ماهر وفاة شريفة ماهر أروى جودة محمد الشرنوبي أسماء جلال إلهام شاهين نجيب ساويرس عايدة رياض جوري بكر ليزا مسلسل هند والدكتور نعمان

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