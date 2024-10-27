مي عمر في لندن ورانيا يوسف في الجونة ومحمد صبحي بالذكاء الاصطناعي ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

راندا عبد السلام

نشرت الفنانة راندا عبد السلام صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله بإطلالة سوداء خطفت بها الأنظار ولاقت إعجاب متابعيها.

رانيا يوسف

خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة من تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي، ونشرت الجلسة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت خلالها وهي ترتدي فستان باللون الوردي، وحازت الجلسة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق عليها: "في طريقي للتصوير".

محمد صبحي

نشر الفنان محمد صبحي عدد من الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهر صبحي بالصور بواسطة الذكاء الاصطناعي وأعرب عن إعجابه بالصور ومن قام بصنعها.

محمود الليثي

نشر الفنان محمود الليثي صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلالها وسط عدد من برطمانات المخلل، وعلق عليها مازحًا: "لما يبقى معاك ألف جنيه وعايز تفتح مشروع".

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلاله على متن أحد القطارات في لندن.

هاجر السراج

نشرت الفنانة هاجر السراج صور جديدة من تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أنيق حاز على إعجاب متابعيها.

هنا يسري

نشرت المطربة هناء يسري صور جديدة من تواجدها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت هناء وهي تلتقط عدد من الصور التذكارية ومقاطع الفيديو خلال تواجدها هناك.

وئام مجدي

احتفلت الفنانة وئام مجدي بعيد ميلادها، ونشرت صور من الاحتفال عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تحتفل رفقة عدد من الأصدقاء.

يسرا اللوزي

خضعت الفنانة يسرا اللوزي لجلسة تصوير جديدة من تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي، نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت يسرا وهي ترتدي فستان ساحر خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.