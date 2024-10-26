طارق فؤاد يكشف كواليس أزمته مع شيرين عبد الوهاب: "صالحتني ورجعت خاصمتني تاني"

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان طارق فؤاد عن تصالحه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أزمته معها خلال الفترة الماضية.

حل الفنان طارق فؤاد ضيفًا على برنامج "كلام الناس" تقديم ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر"، وتطرق خلال حديثه عن كواليس مرضه منذ عام 2016، وذهابه إلى العديد من الأطباء دون جدوى، إلى أن قام المستشار تركي آل الشيخ بالتدخل.

وعن اكتشافه الفنانة شيرين عبد الوهاب قال: "أنا اكتشفت شيرين كان عندها 12 سنة وغنت معايا، كان نفسنا وخدت أحسن أغنية عربية من مهرجان التلفزيون كلمات عماد صبحي، ولحني وتوزيع عادل عايش وبرضه عادل أول واحد قدمه أنا زي ما قدمت فوزي إبراهيم الشاعر زي ما قدمت حسن رياض الشاعر، إبراهيم عبد الفتاح بداياته كانت معايا".

وعن تصالحه معها قال: "أنا مزعلش من حد خالص، وشيرين صالحتني بعد كده ورجعت تاني خاصمتني لكن مفيش حاجة شيرين جميلة وربنا يشرح صدرها، وشيرين كمان عندها مشاكل وظروف كتير أوي، يعني مش هتفوق لطارق فؤاد، ولازم تلتمس العذر للي بتحبيه".

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وعن كون أغنية "أكتب لك تعهد" للفنانة أنغام كانت في الأصل لشيرين قال: "ولحنت أغنية أكتب لك تعهد وشيرين بعتت لي الكلام مع بهاء الدين محمد وعملت اللحن بس هي ساعتها كانت في الهوجة ومش فاهمة حاجة وهي صالحتني بالأغنية دي، قالت لي هنتصالح وهبعت لك كلام قلت لها ماشي، وبعدها سمعتها اللحن وقالت لي جميل، قولتلها طب ايه، قالت لي ربنا يسهل، فجأة لقيت الأغنية نازلة بصوت انغام على لحن تاني وكان اللحن حلو أوي بس انا كمان كنت عامل لحن حلو أوي".

وتعود أزمة الفنان طارق فؤاد مع الفنانة شيرين عبد الوهاب عندما حل ضيفًا ببرنامج "العرافة" وتحدث عن موقفًا جمعه بها أثناء عيد ميلاده، وقال فؤاد أن أحد الأطباء الكبار في مجال الأنف والأذن والحنجرة، أخبره بأنه ذاهب إلى شيرين عبد الوهاب، وحينما علم بذلك طلب منه أن يهاتفه عند وصوله لشيرين حتى يتحدث معها أمام أهله، ويتباهى بتلك المكالمة في عيد ميلاده، إلا أنه فوجئ أثناء مكالمته للطبيب يوم عيد ميلاده، بأن شيرين أغلقت المكالمة وهو على الهاتف.

يذكر أن الفنان طارق فؤاد أحيا حفلًا غنائيًا مؤخرًا بعد غياب سنوات خاص بأغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في شهر مايو الماضي.

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