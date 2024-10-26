"جدة حارس مرمى "أرسنال" واكتشفها عبد الوهاب.. معلومات عن شريفة ماهر بعد رحيلها

كتب- مروان الطيب:

رحلت عن عالمنا اليوم السبت الفنانة الكبيرة شريفة ماهر عن عمر يناهز 92 عامًا، وأكد خبر الوفاة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلى جانب نجلها سليم عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

ولدت شريفة ماهر في حي حلوان بمدينة القاهرة في عام 1932، تخرجت من إحدى المدارس الفرنسية، ثم اكتشفها الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، وعملت بعدها في السينما من خلال مشاركتها بالغناء والتمثيل، وعرفت بأدوار الفتاة المتسلطة، وتعاونت مع ألمع نجوم وصناع السينما المصرية طوال مسيرتها أبرزهم الفنان فريد شوقي، المخرج هنري بركات، الفنان محمود المليجي.

وكانت تشارك شريفة في حفلات أضواء المدينة وقطار الرحمة التي كانت تهدف في الأساس لدعم المجهود الحربي، وعاشت لفترة من حياتها في السويد وهي جدة رامي شعبان حارس مرمى نادي الأرسنال السابق ومنتخب السويد.

بدأت مسيرتها الفنية بالمشاركة في فيلم "بلد المحبوب" عام 1951 وعرض لها بنفس العام أيضًا فيلم "أسرار الحب" بطولة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، لتلفت الأنظار لموهبتها سواء في الغناء أو التمثيل وانهالت عليها العروض من قبل المنتجين للمشاركة بالعديد من الأعمال السينمائية منها فيلم "إديني عقلك" عام 1952 بطولة إسماعيل ياسين، فيلم "ارحم دموعي" عام 1954 بطولة عدد كبير من النجوم منهم شكري سرحان ورشدي أباظة وفاتن حمامة.

شاركت بعدد من الأعمال السينمائية الهامة فترتي الستينيات والثمانينيات إلى جانب نهاية فترة التسعينيات ومشاركتها النجم الراحل نور الشريف فيلم "المصير" عام 1997 للمخرج الكبير يوسف شاهين، وكانت آخر مشاركتها الفنية بمسلسل "فيفا أطاطا" عام 2014 بطولة الفنان محمد سعد.

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