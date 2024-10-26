إعلان

الرئيس السيسي يوجه التحية لمحمد منير من احتفالية انتصار أكتوبر لهذا السبب

08:58 م السبت 26 أكتوبر 2024

أنغام ومحمد منير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه التحية للنجم الكبير محمد منير بعدما شارك النجمة أنغام في تقديم أغنية "هيبهروك" ضمن احتفالية مرور 51 عامًا على انتصار أكتوبر في العاصمة الإدارية الجديدة.

بوأقيمت الاحتفالية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والقيادات والشخصيات العامة.

ومن أبرز المشاركين في الحفل هم الفنان محمد فؤاد، ومطرب الراب ويجز والفنان تامر عاشور ومن المقرر أن يقدم كل منهما عدد من الأغاني الوطنية.

اقرأ أيضا:

ماذا قالت عايدة رياض عن مواقفها مع عادل إمام و"بوسة" فيلم "اللعب مع الكبار"؟

بينهم مايان السيد ونيللي كريم.. 40 صورة لنجوم الفن في ثالث أيام مهرجان الجونة

الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد منير أنغام أغنية هيبهروك حفل انتصار أكتوبر نجوم الفن استاد العاصمة الإدارية الجديدة السيسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"جدة حارس مرمى "أرسنال" واكتشفها عبد الوهاب.. معلومات عن شريفة ماهر بعد رحيلها

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو