الرئيس السيسي يوجه التحية لمحمد منير من احتفالية انتصار أكتوبر لهذا السبب

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه التحية للنجم الكبير محمد منير بعدما شارك النجمة أنغام في تقديم أغنية "هيبهروك" ضمن احتفالية مرور 51 عامًا على انتصار أكتوبر في العاصمة الإدارية الجديدة.

بوأقيمت الاحتفالية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والقيادات والشخصيات العامة.

ومن أبرز المشاركين في الحفل هم الفنان محمد فؤاد، ومطرب الراب ويجز والفنان تامر عاشور ومن المقرر أن يقدم كل منهما عدد من الأغاني الوطنية.

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