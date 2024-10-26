وفاة الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز 92 عامًا

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتب- مروان الطيب:

رحلت عن عالمنا اليوم السبت، الفنانة الكبير شريفة ماهر عن عمر يناهز 92 عامًا، وكشف عن خبر الوفاة نجلها سليم سنجر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وكتب نجلها سليم: "توفيت إلى رحمة الله، أمي الحاجة شريفة ماهر أرجو الدعاء لها"، كما أكد الخبر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد الجنازة ومكان العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

وشاركت الراحلة شريف ماهر وتعاونت مع عدد من أبرز النجوم وصناع السينما المصرية طوال مسيرة حافة بالأعمال المميزة كان أبرزها "ارحم دموعي" عام 1954، فيلم "شاطئ الحب" عام 1961، فيلم "رابعة العدوية" عام 1963، وكانت اخر مشاركاتها بظهورها كضيف شرف بمسلسل "فيفا أطاطا" عام 2014.