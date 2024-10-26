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وفاة الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز 92 عامًا

07:24 م السبت 26 أكتوبر 2024
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    شريفة ماهر تبكي
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    شريفة ماهر
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    شريفة ماهر
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    شريفة ماهر ورشوان توفيق
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    الفنانة شريفة ماهر
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    الفنانة شريفة ماهر
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    شريفة ماهر تتحدث
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    شريفة ماهر في رابعة العدوية
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    الفنانة شريفة ماهر
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    شريفة ماهر
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    شريفة ماهر في جلسات صور مختلفة للمجلات (2)
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    شريفة ماهر في جلسات صور مختلفة للمجلات (6)
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    شريفة ماهر مع فريد شوقي
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    شريفة ماهر والكبر باديا عليها
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    شريفة ماهر
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    شريفة ماهر في جلسة تصوير
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    شريفة ماهر في جلسات صور مختلفة للمجلات (1)
  • عرض 30 صورة
    شريفة ماهر
  • عرض 30 صورة
    شريفة ماهر
  • عرض 30 صورة
    شريفة ماهر
  • عرض 30 صورة
    شريفة ماهر
  • عرض 30 صورة
    شريفة ماهر
  • عرض 30 صورة
    شريفة ماهر
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    شريفة ماهر
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    شريفة ماهر مع عبير الطوخي
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كتب- مروان الطيب:

رحلت عن عالمنا اليوم السبت، الفنانة الكبير شريفة ماهر عن عمر يناهز 92 عامًا، وكشف عن خبر الوفاة نجلها سليم سنجر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وكتب نجلها سليم: "توفيت إلى رحمة الله، أمي الحاجة شريفة ماهر أرجو الدعاء لها"، كما أكد الخبر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد الجنازة ومكان العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

وشاركت الراحلة شريف ماهر وتعاونت مع عدد من أبرز النجوم وصناع السينما المصرية طوال مسيرة حافة بالأعمال المميزة كان أبرزها "ارحم دموعي" عام 1954، فيلم "شاطئ الحب" عام 1961، فيلم "رابعة العدوية" عام 1963، وكانت اخر مشاركاتها بظهورها كضيف شرف بمسلسل "فيفا أطاطا" عام 2014.

شريفة ماهر وفاة شريفة ماهر
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