مدحت العدل يدافع عن شيكابالا بعد مباراة السوبر المصري: "احفظوا فضله وتاريخه"

كتب- مروان الطيب:

دافع السيناريست مدحت العدل عن لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد الهجوم عليه من قبل جمهور النادي بسبب إهدار ركلة الجزاء في مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي وتسبب في ضياع البطولة.

ونشر العدل تعليقه على المباراة وقام بالدفاع عن شيكابالا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "رغم عدم اهتمامي بمباراة السوبر المصري لاعتبارات عديدة، بل للمرة الأولى التي لم أشاهد مباراة بين القطبين الكبيرين، شاهدت مقتطفات منها ولكني عاتب على بعض جمهور الزمالك الذي يهاجم بشدة وبطريقة لا تخلو من السخرية الأسطورة الزملكاوية شيكابالا لإنه أضاع ضربة جزاء، والحقيقة أنه نوع من عدم الاعتراف بجميل هذا اللاعب العظيم الذي كان سببًا في استمتاعنا بالكرة لسنوات طويلة بل أنه واحد من أفضل المواهب على الإطلاق".

واستكمل: "كان البطل حينما كان فريق الزمالك مهلهلًا وتحمل وحده عبء الفريق، عيب أن يصدر هذا من جمهور الزمالك، احفظوا لشيكا فضله وتاريخه وتذكروا ميسي وباجيو وزيدان الذين أيضًا أضاعوا ضربات جزاء حاسمة، أتحدث هنا ليس عن الكرة، ولكن عن نكران الجميل بشكل عام، شيكابالا نحن جميعًا نحبك فأنت رمز للمتعة الكروية، رمز لحب الكيان، لا تكونوا قساة القلوب، بالمناسبة مبروك للأهلي وحظ اوفر للزمالك، وشكرًا على الروح الرياضية التي شرفتنا جميعًا".

شارك مدحت العدل مؤخرًا في لقاء مفتوح بعنوان "الكتابة.. البعد الاخر للحياة" وذلك بمبنى بيت الحكمة للثقافة، وتطرق خلال اللقاء إلى أساليب الكتابة المختلفة سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية، وعن مدى تأثير الذكاء الاصطناعي وتطوره على الكتابة والكتاب بشكل عام.

كشف السيناريست مدحت العدل مؤخرًا عن تفاصيل مشاريعه الفنية خلال الفترة الماضية وذلك خلال لقاء مع موقع "ET بالعربي"، وقال: " بحضر كذا عمل منهم عمل للفنانة الكبير شريهان مسلسل درامي، المسرح لسه بتحسس الخطى كده لكن إن شاء الله هعمل رابعة العدوية إخراج الدكتور أشرف زكي، وبعمل مارلين مونرو برده ميوزيكال، هما اتكتبوا والتحضيرات اشتغلت".



يذكر أن آخر مشاركات مدحت العدل بكتابة سيناريو مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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