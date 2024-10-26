ماذا قال نبيل الحلفاوي بشأن مباراة الأهلي والعين الإماراتي المرتقبة؟

كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن المباراة القادمة والمرتقبة التي تجمع بين الأهلي والعين الإماراتي ببطولة كأس القارات الإنتركونتننتال.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "بعد أربعة أيام فحسب مواجهة صعبة وهامة بين الأهلي المصري بطل إفريقيا والعين الإماراتي بطل آسيا في بطولة القارات (الإنتركونتننتال)".

وأضاف: "بداية من الغد.. استمرار أية مظاهر احتفالية بالسوبر أو الانشغال به سيكون له تأثير سلبي على جاهزية فريقنا لهذا اللقاء الصعب القادم".

يذكر أن، الأهلي يلتقي نظيره العين الإماراتي في إطار منافسات كأس القارات، على أرضية استاد القاهرة، في لقاء يجمع بطل أسيا مع بطل أفريقيا، وذلك يوم 29 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء.

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