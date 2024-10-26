إعلان

ماذا قال نبيل الحلفاوي بشأن مباراة الأهلي والعين الإماراتي المرتقبة؟

02:55 م السبت 26 أكتوبر 2024

نبيل الحلفاوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن المباراة القادمة والمرتقبة التي تجمع بين الأهلي والعين الإماراتي ببطولة كأس القارات الإنتركونتننتال.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "بعد أربعة أيام فحسب مواجهة صعبة وهامة بين الأهلي المصري بطل إفريقيا والعين الإماراتي بطل آسيا في بطولة القارات (الإنتركونتننتال)".

وأضاف: "بداية من الغد.. استمرار أية مظاهر احتفالية بالسوبر أو الانشغال به سيكون له تأثير سلبي على جاهزية فريقنا لهذا اللقاء الصعب القادم".

يذكر أن، الأهلي يلتقي نظيره العين الإماراتي في إطار منافسات كأس القارات، على أرضية استاد القاهرة، في لقاء يجمع بطل أسيا مع بطل أفريقيا، وذلك يوم 29 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء.

الحلفاوي

اقرأ أيضا:

أول جلسة تصوير لـ جوري بكر بعد طلاقها للمرة الثانية (صور)

إطلاق الملصق التشويقي لفيلم "في شبر ميا" بسوق مهرجان الجونة السينمائي

نبيل الحلفاوي مباراة الأهلي والعين الإماراتي بطولة كأس القارات الإنتركونتننتال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجونة السينمائي.. تعرف على الفائزين بجوائز "سينما تِك" على هامش فعاليات المهرجان (صور)

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو