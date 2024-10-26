هاني شاكر: "سعيد بتكريمي في الكويت وأنتظركم في حديقة الشهيد"

كتب- هاني صابر:

أعرب الفنان القدير هاني شاكر، عن سعادته بتكريمه في الكويت خلال حفله الذي سيقام في 31 من الشهر الجاري ضمن فعاليات "موسم حديقة الشهيد الثقافي"، الذي تنظمه شركة A Music.

وقال شاكر، في تصريحات صحفية: "سعيد بتكريمي في الكويت ومشتاق للقاء الجمهور الكويتي يوم 31 الجاري في حديقة الشهيد.. أشكر القائمين وكل من يعمل خلف كواليس الحفل على هذه المبادرة الطيبة".

وأشار إلى أنه يستعد لتقديم مجموعة كبيرة من أعماله الغنائية المميزة.

من جانبه، قال المدير العام لشركة A Music، المنتج أحمد الخالدي: "ليلة أمير الغناء العربي ستكون بحق أمسية مختلفة شكلاً ومضموناً. نحن سعداء بهذا التعاون المميز مع فنان له ثقله وتاريخه الذي يستحق الاحتفاء به. نراهن دائماً على تقديم الجديد وصنع الفارق في موسم الحفلات الغنائية".

جدير بالذكر أن "موسم حديقة الشهيد الثقافي" سيشهد ضمن حفلاته ليلة مميزة للفنان تامر عاشور يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر المقبل.

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