إعلان

"رح تبقى كل كلمة بقلبي"..نانسي عجرم تودع أحد مصابي معركة نهر البارد

02:20 م السبت 26 أكتوبر 2024

نانسي عجرم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

ودعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، طوني أحد مصابي معركة نهر البارد .

ونشرت نانسي، صورة لها مع الراحل، عبر حسابها على "إكس"، وعلقت: "من سنة علقد بيوصلني رسالة بتقول: (في مغوار بالجيش اللبناني اسمو طوني انصاب بمعركة نهر البارد ومن وقتها عم يعاني من إصابته المزمنة بالمستشفى، طوني قرّب عيده و عنده أمنية وحدة: بدو يشوفك)".

وتابعت نانسي عجرم: "ما ترددت لحظة! نزلت لعنده.. تعرفت عليه وعلى بطولاته.. شوفت القوة بعيونه رغم أوجاعه".

واستكملت: "طوني ضحى بحاله كرمال وطنه وفخور باللي عمله.. مثله مثل كل بطل بـ الجيش اللبناني مستعد للمستحيل دفاعًا عن هذه الأرض".

وأضافت نانسي عجرم: "اليوم وبعد سنة عرفت أنه طوني ترك هذه الدنيا وانتقل لمحل أفضل بكتير..رح تبقى كل كلمة قولتلي إياها بقلبي ومن كل قلبي.. عم أصليلك".

اقرأ أيضا:

أول جلسة تصوير لـ جوري بكر بعد طلاقها للمرة الثانية (صور)

إطلاق الملصق التشويقي لفيلم "في شبر ميا" بسوق مهرجان الجونة السينمائي

نانسي عجرم طوني الفنانة اللبنانية نانسي عجرم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هاني شاكر: "سعيد بتكريمي في الكويت وأنتظركم في حديقة الشهيد"

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو