"رح تبقى كل كلمة بقلبي"..نانسي عجرم تودع أحد مصابي معركة نهر البارد

كتب- هاني صابر:

ودعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، طوني أحد مصابي معركة نهر البارد .

ونشرت نانسي، صورة لها مع الراحل، عبر حسابها على "إكس"، وعلقت: "من سنة علقد بيوصلني رسالة بتقول: (في مغوار بالجيش اللبناني اسمو طوني انصاب بمعركة نهر البارد ومن وقتها عم يعاني من إصابته المزمنة بالمستشفى، طوني قرّب عيده و عنده أمنية وحدة: بدو يشوفك)".

وتابعت نانسي عجرم: "ما ترددت لحظة! نزلت لعنده.. تعرفت عليه وعلى بطولاته.. شوفت القوة بعيونه رغم أوجاعه".

واستكملت: "طوني ضحى بحاله كرمال وطنه وفخور باللي عمله.. مثله مثل كل بطل بـ الجيش اللبناني مستعد للمستحيل دفاعًا عن هذه الأرض".

وأضافت نانسي عجرم: "اليوم وبعد سنة عرفت أنه طوني ترك هذه الدنيا وانتقل لمحل أفضل بكتير..رح تبقى كل كلمة قولتلي إياها بقلبي ومن كل قلبي.. عم أصليلك".

من سنة علقد بيوصلني رسالة بتقول:

في مغوار بالجيش اللبناني اسمو طوني انصاب بمعركة نهر البارد ومن وقتها عم يعاني من إصابته المزمنة بالمستشفى.

طوني قرّب عيده و عنده أمنية وحدة: بدو يشوفك.



ما ترددت لحظة! نزلت لعنده.

تعرفت عليه وعبطولاته. شفت القوة بعيونه رغم أوجاعه.

طوني ضحى… pic.twitter.com/JSywwa36GU — Nancy Ajram (@NancyAjram) October 26, 2024

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