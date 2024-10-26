ماذا قالت عايدة رياض عن مواقفها مع عادل إمام و"بوسة" فيلم "اللعب مع الكبار"؟

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة عايدة رياض، عن موقف حدث لها مع الزعيم عادل إمام .

وقالت عايدة، في لقائها مع الإعلامي نزار الفارس: "كنت بصور في بلاتوه، وقالولي الأستاذ عادل إمام بيصور في بلاتوه قدامك، وكنت عايزة أروح أسلم عليه، وكنت وقتها بتكسف جدا رغم الأدوار الصارخة التي أقدمها، وعرفت من الاستديو انه هيصور 3 أيام، سبت أول يوم وتاني يوم اتكسف أروحله، وفي تالت يوم رايحة الكانتين أجيب سندوتش ولقيت الاستاذ عادل إمام طالع بره لابس بورنص بينك، فقولت دي فرصة وروحتله وقولت (إزيك يا أستاذ عادل.. بص عليا وقالي (إزيك يا عايدة وعلى فكرة أنا شوفتلك فيلم أحلام هند وكاميليا وانتي عجبتيني جدا)".

وتابعت: " قولتله (طب يا أستاذ عادل فين الباسبور؟)، قالي (باسبور إيه)، قولتله (باسبور الشغل معاك)، قالي (عينيا يا عايدة في أول دور وفرصة لدور يليق عليكي هرشحك ليه).. وفات تقريبا سنة وبعتلي بعدها فيلم اللعب مع الكبار".

وعن المشاهد الحميمية لها مع عادل إمام بالفيلم، أوضحت عايدة رياض: "لما قريت الفيلم مخدتش باللي في اللي بين السطور لأني بقرأ الحوار بس، والأستاذ عادل إمام دمه خفيف، وبيعمل حاجاته بطريقة كوميدية، وكان فيه خجل من (بوسة) عادل إمام في الفيلم طبعا".

واستكملت: "وإحنا بنعمل بروفة عامة حركة، عشان أنا كنت راقصة في فرقة الفنون الشعبية وعندي لياقة بدنية ورياضة، فخاف مني وقال لي (عايدة، خلي بالك، ساعة التصوير توديني في داهية) ".

وأضافت عايدة رياض: "قولت له (يا أستاذ عادل متخافش وقت التصوير هعمل كونترول جامد جدا وأنت كمان خلي بالك مني، وأول ما بدأنا التصوير، وبدأ يضرب.. أنا اندمجت وضربته بالرأس، فشتمني".

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