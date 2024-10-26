ليزا تكشف موقفها من العودة إلى التمثيل في مصر

كتب- هاني صابر:

حلت الفنانة ليزا، بطلة مسلسل "هند والدكتور نعمان"، ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة "ON"، وذلك بعد غياب أكثر من 35 عاما عن الساحة الفنية.

وخلال الحلقة عرض البرنامج رأي الفنان الراحل كمال الشناوي في ليزا، والذي قال فيه إنهم "بحثوا كثيرا عن طفلة مناسبة للدور حتى وجدوا ليزا وقتها، مشيراً إلى أنه لولاها لما خرج العمل للنور، لأنها كانت مناسبة جداً للدور". وعلقت ليزا متأثرة بحديث الفنان الراحل: "عايزة أعيط... أنا محظوظة جدا أنه اختارني".

وذكرت طفلة مسلسل "هند والدكتور نعمان"، أن العمل تم تصويره في تونس من أجل عرضه في الوطن العربي، موضحة أن المشاهد الداخلي كانت داخل استديوهات في تونس، بينما المشاهد الخارجي صُورت في مصر.

ولفتت إلى أنها لم تُشاهد العمل وقت عرضه لأنها كانت صغيرة في السن، مشيرة إلى أنها شعرت بالأسف والحزن عندما علمت برحيل الفنانة رجاء الجداوي والمخرج رائد لبيب، وكانت تتمنى رؤيتهما مرة أخرى بعد عودتها إلى مصر، مؤكدة أن طاقم المسلسل كان يعاملها بطريقة جيدة.

في سياق آخر، قالت ليزا، إن فكرة عودتها للتمثيل راودتها كثيراً، لكنها انشغلت بتربية أولادها، موضحة أنها حالياً تفكر في الأمر، وستقرر في وقت لاحق.

وأضافت، أنها رُزقت بتوأم (ولد وبنت)، وكانت تعوض علاقتها بوالدتها الراحلة معهما لأنها كانت تحبها بشدة، وما كانت تتمنى فعله مع والدتها حاولت تعويضه مع أبنائها، مشيرة إلى أنهما تخرّجا حالياً من الجامعة.