أين اختفت "ليزا" بطلة مسلسل "هند والدكتور نعمان"؟

كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة ليزا، التي اشتهرت في طفولتها ببطولة مسلسل "هند والدكتور نعمان" الذي قدمته قبل 40 عاما إلى جانب الفنان الراحل كمال الشناوي، إن سبب اختفائها لسنوات طويلة، هو هجرتها برفقة أسرتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت ليزا خلال حلولها ضيفة ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر شاشة "ON"، أن أسرتها قررت الهجرة إلى أمريكا وهي بعمر 12 عاماً، وتحديداً في عام 1989، لافتةً إلى أنها عندما وصلت أمريكا كانت تبكي هي وأشقائها بشدة بسبب قرار الهجرة.

وتابعت: "أنا قعدت 3 سنين حالتي صعبة، مكنتش فرحانة خالص، وأخواتي كلهم مكنوش فرحانين خالص.. ووحشتنا عيشتنا وشقتنا ومصر، وكل حاجة كانت وحشتنا قوي".

وأضافت ليزا، أنها درست اللغة الإنجليزية بينما إخوتها قرروا دراسة الإسباني، لذلك تأقلمت أسرع منهم مع الحياة في أمريكا، قائلةً: "لكن قلبي مكنش متأقلم، ولسه حياتي في مصر، ومدرستي وكل حاجة وحشاني"، موضحة أن مصر حالياً تغيرت كثيراً عما تركتها عليه.

ونوهت إلى أنها زارت العقار الذي كانت تسكن فيه قبل الهجرة من مصر، والذي تتذكره جيداً منذ الطفولة. وذكرت أن والدها من أصول صعيدية بينما والدتها كانت إيطالية مقيمة في مصر، وتعمل في شركة "باتا" للأحذية.

في سياق آخر، قالت ليزا إنها عندما تشاهد مسلسل "هند والدكتور نعمان" تشعر بالقشعريرة، ولا تصدق نفسها، موضحة أنها كانت في عمر 7 سنوات أثناء تصوير المسلسل، لذلك لم تدرك في طفولتها أن العمل حقق نجاحاً كبيراً وأنها أصبحت طفلة شهيرة.

وواصلت: "أول مرة عرفت وقت عرض المسلسل للمرة التانية، كنا في المصيف والناس كانت بتسيب المصيف وتروح تتفرج على المسلسل.. دي كانت أول مرة أعرف بجد إني مشهورة".

وأشارت ليزا إلى أنها لم تتعلم التمثيل، بل كانت تقدم دورها بطريقة طبيعية، إذ تُنفذ ما يُطلب منها وكأنه شيئا عاديا.