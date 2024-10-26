تركي آل الشيخ يشيد بأداء محمد ثروت من حفل روائع "محمد عبد الوهاب" في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بأداء الفنان الكبير محمد ثروت الذي يشارك ضمن نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل روائع الموسيقار "محمد عبد الوهاب" الذي يقام ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر تركي تعليقه على أداء الفنان محمد ثروت عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "الله يا محمد يا ثروت".

وتصدر الفنان محمد ثروت محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تألقه في حفل "ليلة عبد الوهاب" الذي يقام مساء الجمعة على مسرح أبو بكر سالم وسط حضور جماهيري كبير.

وأشعل محمد ثروت الأجواء بتقديمه أغنية "إمتى الزمان يسمح يا جميل" للموسيقار محمد عبد الوهاب، حيث أدّاها بصوته وبدون موسيقى، ما أثار تفاعلًا كبيرًا من الحضور فور صعوده على المسرح.

كما قدّم ثروت أغنية "أهواك"، التي لحنها الموسيقار عبد الوهاب وغنّاها العندليب الراحل عبد الحليم حافظ في فيلم "بنات اليوم"، مستحضرًا من خلالها ذكريات الزمن الجميل.

وعبّر الفنان محمد ثروت عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، حيث كتب: "انتظروني اليوم على مسرح أبو بكر سالم لتكريم أستاذي موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وإن شاء الله نسعدكم في ليلة طرب تليق بجمهورنا العربي الغالي".

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