محمد ثروت يشعل "ليلة عبدالوهاب" بموسم الرياض "امتى الزمان يسمح يا جميل"

كتب- مصراوي:

أشعل الفنان محمد ثروت، حفل "ليلة عبدالوهاب" المقام حاليًا على مسرح أبوبكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض، بأغنية "امتى الزمان يسمح يا جميل" للراحل محمد عبدالوهاب، والتي قدم مقاطع منها بصوته وبدون موسيقى وسط تفاعل الحضور فور صعوده على خشبة المسرح.

كما غنى محمد ثروت أغنية "أهواك" من ألحان عبدالوهاب والتي غناها العندليب الراحل عبدالحليم حافظ في فيلم "بنات اليوم".

وعبّر محمد ثروت عن سعادته بالمشاركة في الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وكتب: "انتظروني اليوم على مسرح أبوبكر سالم لتكريم أستاذي موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وإن شاء الله نسعدكم في ليلة طرب تليق بجمهورنا العربي الغالي".

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