"خطوبة على الهواء".. ياسمين الخطيب تثير الجدل وتستضيف بلوجر شهيرة

كتب- مصراوي:

تحدثت البلوجر هدير عبد الرازق عن كواليس الفيديو المسرب لها الذي تم تداوله على نطاق واسع من قبل منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية في أول ظهور إعلامي لها منذ الأزمة.

وتفاجئت هدير بدخول اليوتيوبر محمد أوتاكا ليتقدم بخطبتها وسط شعورها بالصدمة.

وحلت هدير عبد الرازق ضيفة على برنامج "شاي بالياسمين" تقديم الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب، وتطرقت خلال حديثها عن كواليس لأول مرة عن من السبب وراء تسريب الفيديو، ورد فعل أهلها وأصدقائها، وعن صدمتها بما حدث.





وعن علاقتها بالبلوجر محمد أوتاكا قالت: "أوتاكا لما حصل اللي حصل أول حد أتكلم عن الفيديو بتاعي بشكل إيجابي ودافع عني، قبل حتى ما اطلع القسيمة ويعرف أن اللي في الفيديو ده جوزي، وكان بيتكلم عني بحرقة وقولت ساعتها ده أنا لو أختك مش هتتحرق لي كده يعني، وكان السبب أن بلوجرز ومؤثرين كتير على السوشيال ميديا يتعاطفوا معايا، وانا فيه مشاكل بيني وبينه حاليًا والموضوع شبه بيبوظ، ومش أنا اللي زعلانة هو اللي زعلان، واحنا دلوقتي متخانقين".

اقرأ أيضا:

بعد حريق شقته..أبو الليف يُعاتب مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين



