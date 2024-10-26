عايدة رياض تكشف عن موعد اعتزالها وعن زواجها بعد الـ 70 وإحياء محمد رمضان حفل الزفاف

كتب- مروان الطيب:

كشف الإعلامي العراقي نزار الفارس عن برومو حلقة الفنانة عايدة رياض ضمن برنامجه "مع نزار الفارس" الذي يعرض على القناة الرابعة الفضائية وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" استعدادًا لعرضها.

وظهرت الفنانة عايدة رياض في برومو الحلقة وهي تحاور نزار الفارس، وقام بسؤالها عدة أسئلة منها "هل محمد رمضان ممكن ييجي فرحك ويغني نمبر وان؟"، ومتى تعلن عايدة رياض إعتزالها؟، إلى جانب سؤالها عن من يملك السيرة الذاتية الأقوى محمد رمضان أم أحمد زكي؟.

وكانت آخر مشاركات الفنانة عايدة رياض بمسلسل "برغم القانون" بطولة الفنانة إيمان العاصي وعرض مؤخرًا وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن عايدة رياض تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "إقامة جبرية" بطولة الفنان محمد الشرنوبي، ومسلسل "220 يوم" بطولة الفنانة صبا مبارك.

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