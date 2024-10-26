حدث بالفن| وفاة والدة فنان وأبناء النجوم على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الجونة السينمائي

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ ماذا حدث في حفل افتتاح الجونة السينمائي؟، إسعاد يونس توجه رسالة للسيدات المسنات، علي ربيع يعلن موعد اعتزاله التمثيل، نجوم الفن في جلسة حوار محمود حميدة بمهرجان الجونة السينمائي، وفاة والدة الفنان أحمد عصام، جيهان سلامة تكشف رد فعل زوجها بعد مشاهدة أحد أفلامها، وغيرها من الأخبار.