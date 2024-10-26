أول ظهور لـ أحمد سعد بعد العملية ورانيا يوسف في الجونة وهاجر السراج أنيقة .. 10 لقطات لنجوم الفن خل

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابه "انستجرام"، ظهر خلالها مع أحد الأصدقاء داخل طائرة خاصة، وكانت الصورة بمثابة الظهور الأول لأحمد سعد منذ خضوعه لعملية جراحية في الفك خلال الفترة الماضية.

جانا دياب

نشرت جانا دياب صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال حازت على إعجاب متابعيها.

رانيا يوسف

خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة من تواجدها بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ونشرت صور من الجلسة عبر حسابها "إنستجرام" وخطفت الأنظار بفستان أنيق.

روجينا

نشرت الفنانة روجينا صور جديدة لها رفقة زوجها الفنان أشرف زكي خلال حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ريهام عبد الغفور

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بغروب الشمس.

شذى حسون

خضعت شذى حسون لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "ثريدز"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال بيضاء حازت على إعجاب متابعيها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها مرتدية فستان باللون الأصفر ومن ورائها البحر.

ميرهان حسين

حرصت الفنانة ميرهان حسين على مؤازرة الفنان أحمد عصام بعد وفاة والدته، ونشرت صورة لهما عبر استوري حسابها على "إنستجرام".

هاجر السراج

نشرت الفنانة هاجر السراج صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تلتقط عدد من الصور التذكارية على هامش تواجدها بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

هند عبد الحليم

نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة جديدة عبر استوري حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت خلالها وهي تضع المحاليل على أحد الاسرة بأحد المستشفيات لتلقي العلاج.