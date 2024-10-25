" ضربني وزنقني في الحيطة".. جيهان سلامة تكشف رد فعل زوجها بعد مشاهدة أحد أفلامها

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة جيهان سلامة عن كواليس زواجها انتقامًا بسبب خيانة حبيبها لها وعدم موافقة أهلها في البداية وذلك خلال وجودها ضيفة على برنامج "كلام الناس" تقديم ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر".



وتطرقت جيهان خلال حديثها للسبب وراء غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، وعلاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، وعن ما إذا كان هناك أي مشاريع فنية تنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة.



وعن زواجها عقب تعرضها للخيانة قالت: "عرفنا بعض 22 يوم وخلال الفترة دي كان أتقدم لأهلي واتجوزنا، كنت قبل ما اعرفه بحب حد وخاني وكنت عاوزة انتقم، قولت مش عاوزة أشوف وشه رحت حبيت حد بسرعة جدًا واتجوزته لأني كنت تعبت أوي من التجربة الأولانية وكنت عاوزة استقر واعمل بيت واخلف وهدوء بقى شوية، وكانت علاقتي بيه طويلة كنا بنسيب بعض ونتخانق، وحبيبي الجديد داخلي بقى بجو رومانسي رهيب وعاوز يقابل أهلي واداني كل الأمان انه مش راجل بيعلب بيا وأكبر مني واتقدم لأهلي وهم مارضوش ساعتها وأنا صممت".

واستكملت: "واتجوزنا هو كان عايش حياته بيشتغل بره مصر وكانت قصة حب عنيفة بعدين في يوم كان بره البيت بعد أسبوع من الجواز، لقيته داخل بيرزع الباب وزانقني في الحيطة بيقولي هي دي الأفلام اللي عملتيها، وأنا مش فاهمة أي حاجة خالص والمشهد انا كنت مذعورة بس مخضوضة من الباب والزعيق، وحصلت خناقة رهيبة ومد إيده عليا وأنا مذهولة مش فاهمة معناه ايه؟".

مضيفة: "وكان منهار ومصدوم، واللي ضايقني انه كان المفروض عارف أني ممثلة وليا أفلام، وكان أول مرة حد يواجهني بحكاية الشغل دي وانا مستقلة اوي من وأنا صغيرة وآرائي من دماغي مكنتش مركزة في حكاية أفلام جريئة وأفلام نظيفة، وقلت له الأفلام دي بتتعرض على القناة الأولى والتانية، قالي أنا ماشوفتهاش، لقيته بيقولي يا أنا يا التمثيل ده بعد أسبوع من الجواز، وأنا ساذجة موت قلت له أنت".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة جيهان سلامة كانت بمسرحية "الحفلة تنكرية" عام 2017 بطولة الفنان محمد رياض.

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