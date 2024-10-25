"بطلة ريا وسكينة".. جيهان سلامة تكشف لأول مرة عن إصابتها بالسرطان

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة جيهان سلامة لأول مرة تفاصيل إصابتها بمرض السرطان وذلك خلال وجودها ضيفة على برنامج "كلام الناس" تقديم ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر".

وتطرقت جيهان سلامة إحدى بطلات مسلسل ريا وسكينة خلال حديثها للسبب وراء غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، وعلاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، وعن ما إذا كان هناك أي مشاريع فنية تنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة.

وعن إصابتها بمرض السرطان قالت: "في 2018 جالي ورم على الرحم شيلت جزء منه، وبعدها بفترة عملت مسح ذري طلع في ورم تاني في منطقة البطن وعملت عملية شيلت الرحم، ومؤخرًا اكتشفت أن عندي ورم نادر شيلت جزء من القولون والمعدة وكانت عملية صعبة جدًا، ودلوقتي أنا بخير الحمد لله".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة جيهان سلامة كانت بمسرحية "الحفلة تنكرية" عام 2017 بطولة الفنان محمد رياض.

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