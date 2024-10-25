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بالصور- تامر حسني وحمادة هلال في جنازة والدة أحمد عصام

07:54 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
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    حمادة هلال يؤازر أحمد عصام في جنازة والدته
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    حمادة هلال وأحمد عصان
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    جنازة والدة أحمد عصام بحضور تامر حسني وحمادة هلال
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كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان تامر حسني والفنان حمادة هلال على مواساة الفنان ومصمم الألعاب النارية أحمد عصام في جنازة والدته التي شيع جثمانها عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بمنطقة التجمع الخامس.

وظهر تامر حسني وهو بجانب أحمد عصام الذي ظهر متاثرًا لفراق والدته، إلى جانب الفنان حمادة هلال وحرصا أن يكونا من أول المتواجدين في الجنازة وتشييع جثمانها لمثواها الأخير.

وكشف الفنان أحمد عصام عن موعد ومكان عزاء والدته عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "عزاء المغفور لها بإذن الله والدتي الحاجة فوزية عبد الرؤوف الأحد 27 أكتوبر بمسجد المشير طنطاوي القاعة الكبيرة، عقب صلاة المغرب بإذن الله، لا أراكم الله مكروهًا في عزيز عليكم".

أعلن أحمد عصام عن وفاة والدته صباح اليوم الجمعة وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى، فقدت أغلى ما في حياتي وأغلى شيء عندي أمي الغالية الحاجة فوزية عبد الرؤوف، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة، صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس".

يذكر أن، أحمد عصام يشارك بفيلم "آل شنب" وسط بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية المقرر عرضه نهاية شهر أكتوبر الجاري.

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وفاة والدة الفنان أحمد عصام.. موعد ومكان الجنازة

تامر حسني حمادة هلال جنازة والدة أحمد عصام وفاة والدة أحمد عصام مصمم الألعاب النارية أحمد عصام
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