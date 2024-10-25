الليلة .. محمد ثروت يُحيي "ليلة عبد الوهاب" في موسم الرياض

كتب- مصراوي:

يقام مساء اليوم حفل "ليلة عبد الوهاب" ضمن فعاليات "موسم الرياض"، حيث يحيي الفنان الكبير محمد ثروت الحفل على مسرح أبو بكر سالم تكريماً لمسيرة الموسيقار محمد عبد الوهاب أحد أبرز رموز الموسيقى العربية، وبمشاركة نخبة من نجوم الفن العربي الذين سيعيدون إحياء أبرز أعمال عبد الوهاب ويقدّمونها بأسلوب يعكس أصالة وروح الموسيقى العربية.

وأجرى الفنان محمد ثروت عدة بروفات خاصة بأغاني الحفل تحت قيادة المايسترو وليد فايد استعداداً لهذه الليلة المميزة.

وأعرب ثروت عن سعادته بالمشاركة في الحفل قائلا: "انتظروني اليوم على مسرح أبو بكر سالم لتكريم أستاذي موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وإن شاء الله نسعدكم في ليلة طرب تليق بجمهورنا العربي الغالي."

يذكر أن الموسيقار محمد عبد الوهاب كان قد اختار محمد ثروت ليكون المطرب الوحيد من جيله الذي قام بتلحين عدد من الأغاني الشهيرة له، مثل "الأرض الطيبة"، و"مصريتنا"، و"عنيا السهرانين"، و"عاشت بلدنا"، إلى جانب الأغنية العاطفية "يا حياتي" التي ما زالت تحظى بشعبية واسعة حتى اليوم.

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