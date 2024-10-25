محمود البزاوي يستعيد ذكريات ابن شقيقه الشهيد: "يا فخر العيلة يا بطل"

كتب- مروان الطيب:

احتفى الفنان محمود البزاوي بذكرى استشهاد ابن شقيقه هشام مصطفى البزاوي الذي يوافق اليوم 25 أكتوبر عبر حسابه الرسمي على "X".

ونشر البزاوي صورة أرشيفية رفقة شقيقه الشهيد وعلق على ذكراه: "النهاردة 25 أكتوبر ذكرى استشهاد ابن أخويا البطل بعملية حق الشهيد هشام مصطفى البزاوي ضابط في الجيش المصري، في عام 2015 استشهد في سيناء اثر استهداف مدرعة البطل بمنطقة كرم القواديس جنوب الشيخ زويد، ألف رحمة ونور عليك يا هشام يا حبيبي يا فخر العيلة يا بطل".

وكانت آخر مشاركات الفنان محمود البزاوي بمسلسل "تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس الذي بدأ عرضه مؤخرًا على قناة "dmc" ويحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

يذكر أن محمود البزاوي يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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