وفاة شقيقة راغب علامة الكبرى.. والفنان: "غادرت وأنا بعيد عنها"

كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان راغب علامة، عن وفاة شقيقته الكبرى بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية حادة.

وكتب راغب علامة، عبر حسابه على "إكس": "لم تكن تأخذ قرارا في حياتها قبل أن تسألني ! يا خيي شو رأيك ؟ كانت صديقتي وابنتي وأمي وملاكي الحارس".

وتابع: "اليوم أخذت قرارها من دون السؤال وغادرت هذه الحياة وأنا بعيد عنها إثر أزمة قلبية حادة من دون حتى أن أودعها في هذه الظروف الصعبة".

وأضاف: "شقيقتي الكبرى الحاجة صبيحة هذه الطاهرة الحنونة.. رحلت الى جنة الخلد لكي تلتحق بوالدي ووالدتي وهي مشتاقة للقائهما.. رحمهما الله إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله".

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