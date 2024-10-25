جميلة عوض من الجونة: "أنا رغاية ولو هعمل فيلم عن حياتي هيبقى طويل"

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتب- هاني صابر:

حضرت الفنانة جميلة عوض، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام.

وقالت جميلة من الجونة: "بحب أتفرج على نوعية الأفلام الطويلة الحلوة، واللي بتقول حاجة وتوصلي موضوع من غير قلبي ما يوجعني".

وأضافت جميلة عوض: "أنا بحب أي قضية إنسانية في الأفلام، وعشان أنا رغاية لو هعمل فيلم عن حياتي هيبقى طويل، عشان بحب أرغي كتير عن حياتي".

وانطلق مساء أمس الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام بحضور كوكبة من نجوم الفن بمصر والوطن العربي والعالم.

مهرجان الجونة السينمائي الدولي تقام دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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