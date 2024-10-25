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كزبرة يعلق على غناء لاعبي الأهلي أغنيته"حبيبي لو زعلان" بعد حصد كأس السوبر

12:52 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

كزبرة

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كتب- هاني صابر:

شارك الفنان أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة"، مقطع فيديو للاعبي الأهلي وهم يغنون أغنيته" حبيبي لو زعلان" بعد حصد بطولة كأس السوبر المصري عقب الفوز على الزمالك بضربات الحظ الترجيحية.

ونشر كزبرة، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حبيبي لو زعلان".

وحصد النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6، بعد انتهاء توقيت المباراة الأصلي بدون أهداف.

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كزبرة الأهلي كأس السوبر كأس السوبر المصري الزمالك أغنية حبيبي لو زعلان
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