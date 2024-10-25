علي ربيع يعلن موعد اعتزاله التمثيل

كتب- هاني صابر:

تصدر اسم الفنان علي ربيع، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية.

وقال علي ربيع، في بودكاست "فايق ورايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق: "قعدت فترة الجامعة بمثل من حب الناس فيا مش من حبي للموضوع .. من ردت الفعل، وبمثل لحد دلوقتي من ردت الفعل دي".

وأضاف علي ربيع: "لو جاءت لحظة وحسيت أن الناس مش مبسوطة، مش همثل تاني، وده قرار هعمله، لأني مثلت علشان الناس كانت فرحانة.. حبيت حب الناس وفرحة الناس دي".

يذكر أن آخر أعمال علي ربيع فيلم "عالماشي" وشاركه البطولة كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، وإخراج محمد الخبيري.

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